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السيطرة على حريق شقة سكنية في الطابق الثالث بسوهاج

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السيطرة على حريق شقة سكنية في الطابق الثالث بسوهاج السيطرة على حريق شقة سكنية في الطابق الثالث بسوهاج

مصراوي Masrawy

12:00 م الأحد 14 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأحد، على حريق اندلع في شقة بالطابق الثالث، بمركز جهينة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جهينة باندلاع حريق بناحية شق الجزازرة دائرة المركز.

تبين من التحريات نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك "زينهم. أ" 58 عامًا جزار.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وأفاد المذكور أن سبب الحريق مصدر حراري.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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