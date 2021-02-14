تشريح جثة طفل بعد غرقه في بركة مياه بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة العاشر من رمضان لاعامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح جثة طفل، لقي مصرعه غرقًا في بركة مياه بالمدينة؛ وذلك لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بوصول الطفل "محمد.م" 14 عامًا، جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية، سقوط الطفل في بركة مياه بالقرب من منطقة مفارق مصر النور بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.