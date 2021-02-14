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إزالة بناء مخالف في وعمود إنارة يتوسط شارع بالشرقية

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إزالة بناء مخالف في وعمود إنارة يتوسط شارع بالشرقية إزالة بناء مخالف في وعمود إنارة يتوسط شارع بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:58 ص الأحد 14 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور السابع لبناء مخالف داخل حارة عرضها 4 أمتار بقرية "شيبة النكارية".

وأوضح المحافظ، أن البناء كان يُمثل خطرًا على أرواح المواطنين القاطنين بالمنازل المجاورة له.

وجرى نقل عمود إنارة يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبة "أبو ليلة" التابعة لرئاسة مدينة القنايات؛ لما يمثله من خطر على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع .

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