رغم مروره بضائقة مالية.."زلزال" يعيد 15 الف جنيه عثر عليها في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضرب شاب يقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، أروع الأمثلة في الأمانة، بتسليمه مبلغ 15 ألف جنيه، إلى صاحبه، بعد عثوره عليه بمنطقة الحدادين القريبة من شارع المدارس بمدينة دسوق.

تفاصيل القصة يرويها بهجت السيد، أحد شباب مدينة دسوق، لـ"مصراوي"، حول ذلك الشاب والذي يدعى إبراهيم حويلة ويشتهر بين أوساط مدينته باسم "زلزال"، ويعمل حداد.

أكد بهجت أن أحد المواطنين فقد حقيبته، وتحتوي على مبلغ يقارب 15 ألف جنيه، سقطت من صاحبها سهوا دون أن يشعر بسقوطها أثناء استقلاله درجته الآلية، وظل صاحبها يبحث عنها، ولكن دون جدوى.

وأوضح بهجت أنه عثر عليها ذلك الشاب والذي يدعى إبراهيم حويلة "زلزال"، وظل يبحث عن صاحبها لكنه لم يعثر عليه، واستمرت الحقيبة والتي بداخلها المبلغ المالي بحوزته أملا في أن يعثر على صاحب المبلغ المالي.

وقال:"إبراهيم حويلة قرأ منشور على صفحة في الفيس عبارة عن فقدان أحد الأشخاص لحقيبة خاصة به فيها مبلغ مالي كبير وتواصل مع اللي كاتب الكلام ومن خلاله أوصله له وسلمه المبلغ".

أضاف بهجت:"إبراهيم اللي ضرب أروع أمثلة الأمانة يعمل حداد باليومية ويعاني من ضائقة مالية بسبب النفقات المنزلية، وزوجته مريضة تحتاج لتدخل جراحي بخصوص مرضها، ومع ذلك لما لقى المبلغ رفض أن يأخذه رغم إنه لقاه ادامه كان ممكن فكر كتير وحصل عليه ويستطيع فك ضائقته المالية لعدم ظهور صاحبه وأصر أن يعيد المبلغ له بعدما أخبر ناس كتير جدًا إن معه مبلغ مالي عثر عليه".