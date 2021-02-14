رئيس جامعة أسيوط يجدد الثقة في وكيل كلية رياض الأطفال للدراسات العليا

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتورة يارا إبراهيم محمد إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة وكيلة للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة عام.

شملت القرارات تجديد تعيين الدكتور السعدي عبد الحميد على الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة رئيساً للقسم لمدة ثلاث سنوات، وقيام الدكتورة داليا جلال مهران الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب بالإشراف على قسم طب الأسرة بالكلية لمدة عام .

وفيما يخص كلية الطب البيطري تجديد ندب كلاً من الدكتورة ابتسام محمد حسن المليجى الأستاذ المتفرغ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب بالجامعة بالإشراف على القسم بكلية الطب البيطري، والدكتور خالد محمد حسانين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالإشراف العلمي على القسم بكلية الطب البيطري وذلك لمدة عام لكلاً منهما .