استولى على بضائع بـ3 ملايين جنيه.. ضبط موظف في شركة زيوت بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على مدير تسويق بشركة زيوت، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مالكة إحدى الشركات والاستيلاء على بضائع قيمتها 3 ملايين جنيه.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مالكة شركة بمنطقة الرمل تفيد اتهام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها، والاستيلاء منها على منتجات زيوت محركات من الشركة الخاصة بها ، ورفضه سداد قيمتها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وتبين ممارسة مدير تسويق بشركة توزيع زيوت، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم.

وكشفت التحريات ارتكاب المتهم جرائمه زاعماً أنه وكيل لكبرى الشركات التي تعمل في مجال توزيع زيوت المحركات لبيعها وتوزيعها في الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم.

وأكدت التحريات حصول المتهم على منتجات دهانات من الشركة الخاصة بالشاكية بلغت قيمتها 3 ملايين جنية تحت زعم توزيعها، واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.