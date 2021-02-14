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صور.. حملة لضبط الأسواق في إسنا جنوبي الأقصر

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صور.. حملة لضبط الأسواق في إسنا جنوبي الأقصر صور.. حملة لضبط الأسواق في إسنا جنوبي الأقصر

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأحد 14 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات وإدارات البيئة والطب البيطري والسلامة الصحية والتموين والتفتيش المالي والإداري والإشغالات وتفتيش الأغذيةالأغذية.

أسفرت الحملة التي استهدفت قريتي الدير والشغب وشارع المواقف، عن تحرير ٦ محاضر مخالفة ارتداء كمامة، و٦ محاضر ذبح خارج السلخانة، وضبط ٧ مخالفات تموينية، وضبط ٩٤٢ علبة سجائر منتهية الصلاحية، وتم إعدام ٧ كيلو أغذية منتهية الصلاحية، وتحرير ٥ محاضر أشغال طريق.

قاد الحملة إبراهيم نصير رئيس المركز بمشاركة المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، و النقيب جمال ممدوح رئيس وحدة المسطحات، و الدكتور أسامة عبد الخالق مدير إدارة الطب البيطري، و المهندس هشام محمد مدير السلامة الصحية، و محمد هوارى مسئول إدارة ، والأمين كامل القاضي وحدة مسطحات إسنا.

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