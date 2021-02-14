في واقعة العقار المائل.. النيابة تستدعي مهندسي حي غرب الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت النيابة الإدارية والنيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحقيقات في قضية عقار كوم الشقافة المائل بمنطقة مينا البصل بحي غرب.

كان فريق التحقيق بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار العقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية، وبصحبته كل من المستشارين صالح سليم وأحمد خير الدين إلى قسم شرطة مينا البصل.

وأجرى فريق النيابة الإدارية فحص ومطابقة سجلات القسم بخصوص قرارات الإزالة الصادرة للعقار المائل المشار إليه من حي غرب ومراجعتها.

وأمرت النيابة العامة بتكليف مسؤولي حي غرب بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية والذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ ٢٠٠٩ حتى الآن.

وقررت النيابة استدعاء رئيس حي غرب الإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية ومسئول الإسكان بالحي، لسماع أقوالهم بشأن كافة الإجراءات المتخذة للعقار منذ بناءه بدون ترخيص في عام ٢٠٠٩ وحتى الآن.

وعقدت جلسة تحقيق، لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي، والاستماع لأقوال الاستشاري بكلية الهندسة الذي أجري المعاينة الفنية للعقار.

وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة على أن يشمل الفحص الشامل لتراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات، وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، يوم 6 فبراير الجاري، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.