زراعة البحيرة: موسم مبشر للفول وأصناف جديدة موفرة للمياه - صور

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

قال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن جميع أصناف الفول الجديدة المنزرعة هذا الموسم قليلة الاستهلاك للمياه ومقاومة لأمراض أوراق المحصول.

جاء ذلك خلال تفقده لحقول الفول بنطاق مركز دمنهور، للوقوف على وضع المحصول، ومكافحة الأمراض به بمجرد ظهورها.

وأضاف الزواوي أن قسم البقوليات يواصل إنتاج أصناف جديدة من تقاوى الفول البلدي مضادة لجميع الأمراض، وتحقق أعلى إنتاجية فى المحصول وهامش ربح مرتفع.

وأشار المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الزراعة بالبحيرة إلى تشكيل لجان مرور يومية بحقول الفول البلدي، ضمن الحملة القومية لمتابعة المحصول، كما يجرى عمل برامج توعوية من خلال حملات على زراعات الفول حول طرق رى وتسميد ومكافحة آفات المحصول حتى الحصاد لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.

وأكد الدكتور محمد نوار، مدير عام الادارة الزراعية بدمنهور ، أن جميع الأصناف التى جرى استنباطها حديثا مقاومة للأمراض والآفات وذات احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج، و عالية الإنتاجية، لافتًا إلى استنباط أصناف تقاوي مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1 ، وتعطى إنتاجية عالية جدا للفلاح.