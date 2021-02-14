حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة في دمياط، حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة في قرية الروضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت قوات الأمن بدمياط القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة، مساء الجمعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، لحين استصدار تصريح الدفن، وإعداد تقرير الطب الشرعي.

ولقي محمد حمودة، في العقد الثاني من العمر، مصرعه وأصيب شقيقه ياسر، وكذا سمير محمد، بكدمات وجروح بعد مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، ونجحت في ضبط "ح.ب"، تاجر، لاتهامه بقتل المجني عليه، وجرى تحرير محضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم.