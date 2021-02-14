أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في دمياط

Print
حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في دمياط حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في دمياط

مصراوي Masrawy

11:29 ص الأحد 14 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة في دمياط، حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة في قرية الروضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت قوات الأمن بدمياط القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة، مساء الجمعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، لحين استصدار تصريح الدفن، وإعداد تقرير الطب الشرعي.

ولقي محمد حمودة، في العقد الثاني من العمر، مصرعه وأصيب شقيقه ياسر، وكذا سمير محمد، بكدمات وجروح بعد مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، ونجحت في ضبط "ح.ب"، تاجر، لاتهامه بقتل المجني عليه، وجرى تحرير محضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية