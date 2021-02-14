محافظ بني سويف: تدشين مراكز للخدمات الزراعية في "قرى حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف أنه جرى وضع خطة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي تشمل 66 قرية من بينها 46 بمركز ببا تتضمن ١١٨ تابعًا، و20 قرية بمركز ناصر تشمل ١٠١ تابعًا، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالريف.

أكد المحافظ أنه جاري عقد حوارات مجتمعية مع أهالي تلك القرى، ودمج الشباب للمساهمة فيها، وذلك بهدف أن يكون المجتمع والمواطن شريكاً أساسياً في المتابعة وحصر المعلومات لضمان الاستدامة، حيث أن المواطن الذي شارك وكان مؤثرا في تنفيذ الأعمال والتطوير سيكون حريصا على الحفاظ على ما جرى إنجازه، بجانب العمل على التنمية الفكرية والوعي لدى المواطنين، والعمل على تحقيق أكبر استفادة للفئات الأكثر احتياجا في مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وغيرهم.

وأشار المحافظ إلى أنه من ضمن أعمال التطوير إقامة مجمع زراعي خدمي موحد بكل قرية يشمل وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد، بحيث تكون جميع الخدمات الزراعية والبيطرية التي يحتاجها المواطن بالقرية بمجمع واحد يسمى مركز الخدمات الزراعية.