إصابة 16 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 16 شخصًا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أبو كبير – ههيا" أمام قرية "الفردية" التابعة لمركز ههيا بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداها ملاكي والأخرى أجرة "ميكروباص" بطريق "أبو كبير – ههيا"، أمام قرية "الفردية" بههيا، ما أسفر عن إصابة 16 شخص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.