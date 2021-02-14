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اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسكندرية

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اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسكندرية اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:43 ص الأحد 14 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، عن 8 مناطق في المدينة، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءا هي:

- أبو قير "أمام المدينة الشبابية".

- طوسون "شارع 8 من شارع 16".

- خورشيد " عزبة البكاتوشي – عزبة العكاري- شارع ملك أحمد".

- جناكليس" شارع محمد حسن – شارع إسحاق".

- المندرة "مساكن طلعت مصطفى خلف مدينة الخراط".

- الإبراهيمية "النجدة- شارع المنارة – دار المناسبات – وابور المياه".

- محرم بك "21 شارع جعفر مع كاظم – شارع الرصافة".

- الحمام "السلام 1 و2".

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