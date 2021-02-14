اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy
10:43 ص الأحد 14 فبراير 2021
الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، عن 8 مناطق في المدينة، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءا هي:
- أبو قير "أمام المدينة الشبابية".
- طوسون "شارع 8 من شارع 16".
- خورشيد " عزبة البكاتوشي – عزبة العكاري- شارع ملك أحمد".
- جناكليس" شارع محمد حسن – شارع إسحاق".
- المندرة "مساكن طلعت مصطفى خلف مدينة الخراط".
- الإبراهيمية "النجدة- شارع المنارة – دار المناسبات – وابور المياه".
- محرم بك "21 شارع جعفر مع كاظم – شارع الرصافة".
- الحمام "السلام 1 و2".