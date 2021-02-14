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ضمن التأمين الشامل.. 14 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى النصر للأطفال ببورسعيد

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ضمن التأمين الشامل.. 14 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى النصر للأطفال ببورسعيد ضمن التأمين الشامل.. 14 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى النصر للأطفال ببورسعيد

مصراوي Masrawy

09:57 ص الأحد 14 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، عن إجراء 14 عملية جراحية وإجراء طبي في يوم واحد.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه بناء على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بإنهاء قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية، فقد أجرى فريق المستشفى حزمة من الجراحات والإجراءات الطبية بلغ عددها 14 في يوم واحد، ومنها الذي يجرى لأول مرة بمصر.

وأكدت على أنه فريق دكتور مجدي يعقوب بقيادة دكتور عبدالرحمن العفيفي، رئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدي يعقوب ومستشفى النصر التخصصي وفريقه المعاون، أجروا توسعة للشريان الرئوي لطفل يبلغ من العمر شهرين، وكان يعاني من ضيق حرج بالشريان الرئوي، وذلك عن طريق القسطرة باستخدام البالون، كما جرى غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل يعاني من PDA، وحالتين منظار بالموجات الصوتية للقلب.

وأضافت أن فريق الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقسطرة وخبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية بمستشفى النصر، استقبلوا 3 حالات قسطرة طوارئ من المستشفيات الأخرى، وحالتين انسداد تام مزمن للشرايين التاجية، وحالة تصوير طبي داخل الشرايين التاجية مع تركيب دعامة، وتوسيع وتركيب دعامة باستخدام تقنية الشنيور الطبي والتي تجرى لأول مرة بمصر، كما قام فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور كرم الصايم، رئيس قسم جراحة القلب وفريقه بإجراء 3 حالات جراحات لأطفال يعانون من فتق.

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