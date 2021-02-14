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"الوسواس القهري" يدفع سيدة للإقدام على الانتحار في سوهاج

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"الوسواس القهري" يدفع سيدة للإقدام على الانتحار في سوهاج "الوسواس القهري" يدفع سيدة للإقدام على الانتحار في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:51 ص الأحد 14 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفا موظف بالمعاش والد ربة منزل وزوجها، اليوم الأحد، في تحقيقات النيابة العامة سبب إقدام ابنة الأول وزوجة الثاني على الانتحار بإشعال النيران في جسدها على المقابر، بمركز طما شمالي المحافظة.

وتلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "مرفت. ع" 35 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية مشطا دائرة المركز مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة بنسبة 90%، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد زوجها "على. ا" 45 عامًا موظف، ووالدها "عبدالرحيم. ع" 67 عامًا بالمعاش ويقيمان بذات الناحية بتوجه المصابة المذكورة إلى منطقة المقابر القريبة من المنزل وسكب مادة بترولية على ملابسها وإشعال النيران في نفسها ما أدى لإصابتها، وأضافا بأنها تعاني من مرض نفسي "الوسواس القهري"، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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