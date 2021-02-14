صور.. حملة لنظافة شاطئ مدينة بورفؤاد قبل تطويره

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لنظافة شاطئ المدينة، في إطار فعاليات اليوم السابع عشرة لمبادرة "بورفؤاد بلا تلوث".

وأشار اللواء محمد عامر، رئيس المدينة، إلى أنه شملت خطة العمل تواجد عمال النظافة بالشاطئ والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات كونه المتنفس لأهالي بورفؤاد.

وشدد على أن نظافة الشاطئ هي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءته، لأنه يعد واجهة جمالية للمدينة مما، يتطلب تطويره على أعلى مستوى ليناسب أهالي المدينة وزوارها، مناشدًا المواطنين الاهتمام بنظافة الشاطئ وتفعيل الدور المجتمعي بالمشاركة في مبادرة "بورفؤاد بلا تلوث".