صور.. البابا تواضروس يدشن مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، مذابح وأيقونات كنيسة "القديسة السيدة العذراء مريم والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود" في منطقة المنشية وسط الإسكندرية.

وشارك في طقوس التدشين، الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية التابع له الكنيسة، الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق، والقمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، والآباء الكهنة.

وأقيم طقس التدشين والصلاة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كانت الكنيسة اشترت كنيسة "السيدة العذراء والأنبا موسى" والتي تقع على مساحة 600 متر مربع، وتضم 4 طوابق، و6 مذابح، من الطائفة المارونية عام 1999، وتقام فيها الصلوات منذ ذلك التاريخ بدون تدشين رسمي.

ومن المقرر أن يواصل البابا تواضروس زيارته للإسكندرية، غدا، بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا أنطونيوس" بمحرم بك وسط الإسكندرية.