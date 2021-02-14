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"حشيش وخمور".. سقوط "تاجر الكيف" في قبضة الشرطة بسوهاج

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"حشيش وخمور".. سقوط "تاجر الكيف" في قبضة الشرطة بسوهاج "حشيش وخمور".. سقوط "تاجر الكيف" في قبضة الشرطة بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:48 ص الأحد 14 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الأحد، كمية من المواد المخدرة والخمور بحيازة عامل، في مركز دارالسلام جنوبي المحافظة.

كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية مفادها قيام "صلاح. ص" 45 عامًا عامل ويقيم بمركز دارالسلام بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى ضبط المذكور وبحوزته 12 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش يزنوا حوالي 60 جرام، و47 زجاجة بيرة، و48 كنز بيرة، و17 زجاجة وسكي، و206 زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الماركات والأنواع، هاتف محمول، ومبلغ 620 جنيهًا.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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