انهيار جزئي لمنزل من طابقين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الجزازرة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، انهيار منزل من طابقين، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بانهيار جزء من منزل بناحية الجزازرة دائرة المركز.

تبين انهيار جزء من حائط بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "أحمد. ع" 64 عامًا عامل "مأهول بالسكان" دون حدوث إصابات.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لِقدم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.