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عارية ومتحللة.. كشف غموض العثور على جثة ميكانيكي داخل مسكنه في سوهاج

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عارية ومتحللة.. كشف غموض العثور على جثة ميكانيكي داخل مسكنه في سوهاج عارية ومتحللة.. كشف غموض العثور على جثة ميكانيكي داخل مسكنه في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:28 ص الأحد 14 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشف تقرير مفتش الصحة بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج بعد توقيع الكشف الطبي على جثة الميكانيكي التي عُثر عليها عارية وفي حالة تحلل رمي، عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن سبب الوفاة غيبوبة سكرية أدت لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا من "مينا. ج" 34 عامًا عامل ويقيم في بندر البلينا بوفاة شقيقه "بيشوي" 35 عامًا ميكانيكي داخل شقته بالطابق الثالث بمنزلهما.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة المذكور مسجاة بالمطبخ عاري الجسد، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها وسلامة أبواب ونوافذ الشقة.

أخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد المُبلغ المذكور أن المتوفى يقيم بمفرده بالشقة ويعاني من مرض السكري، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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