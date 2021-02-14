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عمرها 3 أعوام..صحة كفر الشيخ تسجل أصغر مصابة بفيروس كورونا

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عمرها 3 أعوام..صحة كفر الشيخ تسجل أصغر مصابة بفيروس كورونا عمرها 3 أعوام..صحة كفر الشيخ تسجل أصغر مصابة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

03:24 ص الأحد 14 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، إصابة طفلة في مرحلة الزهور، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور النتائج المعملية لتحاليلها pcr، الخاص بها إصابتها بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطفلة المصابة بفيروس كورونا، تبلغ من العمر 3 أعوام، وتقيم بمركز كفر الشيخ، وجرى حجزها داخل قسم العزل الصحي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ.

وقال المصدر إن الطفلة وصلت إلى مستشفى كفر الشيخ العام، أول أمس، عقب ظهور أعراض الإصابة عليها، وجرى نقلها بعد ذلك إلي مستشفي العبور للتأمين الصحي، وحجزها بقسم العزل الصحي بنفس المستشفى، لتتلقى العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاصة بذلك.

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