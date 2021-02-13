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مصراوي Masrawy

وكالات

مزق زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قرار المجلس بتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب، ووصف التصويت بأنه "غير أمريكي" وإهانة للوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل جمهوريتنا على مر القرون.

وقال شومر بعد لحظات من تصويت المجلس على التبرئة: "الرئيس السابق ألهم، ووجه، ودفع الغوغاء لمنع الانتقال السلمي للسلطة وتقويض إرادة الشعب، وإبقاء ذلك الرئيس في السلطة بشكل غير قانوني".

وتابع: "لا يوجد شيء ، لا شيء غير أمريكي أكثر من ذلك" أنه نقصًا لديمقراطية أمريكا وإهانة لأجيال من الوطنيين الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن شكل حكومتنا.

وأشار إلى أن احداث ٦ يناير ستكون "الإرث الرهيب الأخير" لترامب وإن الجمهوريين الـ 57 الذين صوتوا لصالح التبرئة سيرتبطون إلى الأبد بهذا الإرث.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، إثر أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الماضي واقتحام الكونجرس تزامنًا مع جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وصوت المجلس لصالح تبرئة ترامب من تلك التهمة، وصوت ٥٧ عضوًت بإدانة ترامب، فيما رفض ٤٣ عضوًا للإدانة.

وفشل الديمقراطيين في الحصول على الدعم الكافي من الجمهوريين لإدانة ترامب.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، عملية للتصويت على إدانة أو تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واحتاج الديمقراطيين إلى ١٧ صوتًا لإدانة ترامب.

وقبل التصويت قدم الادعاء وفريق ترامب القانوني مرافعة ختامية، بعد الاتفاق على عدم استدعاء شهود للمحاكمة.

ويتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول عقب خطاب ناري ألقاه من البيت الأبيض، كرر خلاله مزاعمه بتزوير وسرقة الانتخابات وطالبهم بالقتال لاستعادة الانتخابات وقلب نتائجها.