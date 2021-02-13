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4 نواب فقط من الحزب الجمهوري هم مَنْ صوَّتوا لصالح قرار الإدانة

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تمت تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من التهم الموجَّهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.

وقالت الشبكة إن الديمقراطيين بمجلس الشيوخ فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة من الحزب الجمهوري، وهي 17 صوتًا على الأقل، لإدانة ترامب بتهمة التحريض على العنف في أحداث الكونجرس الدامية في 6 يناير الماضي.

وبحسب الشبكة، فإن أربعة نواب من الحزب الجمهوري فقط هم من صوَّتوا لصالح قرار إدانة ترامب بجانب الديمقراطيين.

وكان الديمقراطيون يسعون من إدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب