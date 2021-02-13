حارس أمن مكة يروي لـ"سبق" قصة الاعتداء عليه بسبب تطبيق "توكلنا"

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متحدث الشرطة: إيقاف المتهمَيْن واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

روى حارس الأمن الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يشكو من قيام شخصَيْن بالتعدي عليه عند منعهما من دخول المجمع التجاري بمكة بسبب عدم حمل أحدهما تطبيق "توكلنا".

وقال حارس الأمن لـ"سبق": "أثناء ممارسة عملي المعتاد في أحد الأسواق بالعزيزية بمكة ظهر السبت، والتأكد من حوزة المتسوقين تطبيق (توكلنا) قبل دخولهم إلى المول، قام شابان بالاعتداء عليّ بسبب قيامي بمنع أحدهما من الدخول إلى المول لعدم وجود تطبيق (توكلنا) معه، إلى جانب رفضه إبرازه إطلاقًا".

وأضاف حارس الأمن: "تطور الأمر إلى اشتباك واعتداء ومحاولة دهس، انتهت بإصابتي؛ ما استدعى تدخُّل المتسوقين، والجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع بعد تلقيها بلاغًا".

وأشار إلى أن الإصابات التي تعرض لها تمثلت في إصابة في يده وذراعه، وإصابة أسفل الكاحل، إلى جانب الأضرار النفسية التي تعرض لها من جراء الإهانة أمام المارة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحارس أمن أحد المجمعات التجارية، يشكو من قيام شخصَين بالتعدي عليه عند منعهما من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهما تطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد "شرطة مكة": القبض على شخصَيْن اعتديا على حارس أمن أحد المجمعات التجارية