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أرَّقت وأمر ملكي حلَّها.. ما قصة احتفال السعوديين بيوم 1 رجب؟

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أرَّقت الحكومة وأمر ملكي حلَّها.. ما قصة احتفال السعوديين بيوم 1 رجب؟ أرَّقت وأمر ملكي حلَّها.. ما قصة احتفال السعوديين بيوم 1 رجب؟

أرَّقت الحكومة وأمر ملكي حلَّها.. ما قصة احتفال السعوديين بيوم 1 رجب؟

يحتفل الكثير من المواطنين في الأول من رجب من كل عام بيوم ميلادهم. وليست المصادفة هي السبب في اشتراك ملايين السعوديين في تاريخ الميلاد نفسه، بل الأمر يرجع إلى قصة أرّقت الأجهزة الحكومية طويلاً، ولم تُحل إلا بأمر ملكي.

ما القصة؟
ترجع قصة هذا التاريخ إلى عقود مضت. فمع بداية العمل بنظام الأحوال المدنية، وتسجيل بيانات المواطنين في الأوراق الثبوتية، ظهرت مشكلة أن معظم المواطنين يجدون صعوبة في تذكُّر يوم وشهر ميلادهم وميلاد أبنائهم، ولا يتذكرون إلا سنة الميلاد فقط، مع غياب توثيق تواريخ الميلاد بالشكل الصحيح.

وتسبب ذلك الأمر في إثارة الكثير من المشاكل؛ وذلك لارتباطه بعدد من الخدمات، من بينها التقاعد؛ فصدر أمر ملكي كريم بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية الذي يوافق 1/ 7، الأول من رجب، كحل وسط لتلك الإشكالية.

ومع التطور الإداري والتقني، وتطور نظام الأحوال المدنية، أصبح توثيق المواليد أكثر دقة وانضباطًا، ويشتمل على تفاصيل الزمان والمكان بدقة متناهية باليوم والساعة والدقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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