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ضبط "عصابة سرقة حقائب السيدات" في السويس

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ضبط "عصابة سرقة حقائب السيدات" في السويس ضبط "عصابة سرقة حقائب السيدات" في السويس

مصراوي Masrawy

11:20 م السبت 13 فبراير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

ألقت قوات الشرطة في السويس القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، وكذلك الاتجار في المواد المخدرة.

تعددت بلاغات خطف حقائب السيدات بضواحي حي فيصل أمام اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية لأمن السويس فوجه اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على المتهمين.

وجرى تشكيل فريق بجث، قاده العميد وليد الشرقاوي رئيس مباحث المديرية والرائد حسن عبد الرحمن رئيس مباحث قسم فيصل، وأفادت التحريات وتفريغ الكاميرات المراقبة بأماكن وقوع السرقة إلى تحديد هوية المتهمين وأن وراء حوادث السرقات كلا المتهمين "م. ب" وشهرته "بوته" و"إ. ا" و"ف. س" وهم مسجلين خطر سرقات والاتجار في المخدرات.

وأعد النقباء عبد الرحمن زكي وأحمد الشويخ وجمال المناهري معاوني المباحث عدة كمائن للمتهمين، وألقوا الضباط القبض المتهمين الثلاثة أثناء استقلالهم دراجتين ناريتين بمدينة السلام وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 هواتف محمولة و5 لفافات من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتان.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا تفصيليا بحوادث سرقات حقائب السيدات باستخدام الدراجات الآلية والاتجار في المواد المخدرة، كما أقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم المحرمة لاختلاطهم بالأشقياء.

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