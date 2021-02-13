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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت "أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، في بيان، اليوم السبت بعد انتهاء التصويت بمجلس الشيوخ "تطلع للمضي قدما معكم لتحقيق "عظمة أمريكا".

وتابع "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا.. ومحاكمة العزل في مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من أسوأ حملة تجني في تاريخ بلادنا".

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم إدانة ترامب، بعدما صوت 57 عضوا لصالح عزله، مقابل 43 على عدم عزله.

ويتطلب عزل ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث.