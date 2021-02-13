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أول تعليق من بعد تبرئته من تهمة التحريض على التمرد

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أول تعليق من ترامب بعد تبرئته من تهمة التحريض على التمرد أول تعليق من بعد تبرئته من تهمة التحريض على التمرد

مصراوي Masrawy

11:16 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت "أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب، في بيان، اليوم السبت بعد انتهاء التصويت بمجلس الشيوخ "تطلع للمضي قدما معكم لتحقيق "عظمة أمريكا".
وتابع "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا.. ومحاكمة العزل في مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من أسوأ حملة تجني في تاريخ بلادنا".
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم إدانة ترامب، بعدما صوت 57 عضوا لصالح عزله، مقابل 43 على عدم عزله.
ويتطلب عزل ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث.

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