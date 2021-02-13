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تدين استهداف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بكابول

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مصر تدين استهداف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بكابول تدين استهداف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بكابول

مصراوي Masrawy

11:12 م السبت 13 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية العربية، بأشد العبارات اليوم السبت الهجوم الوحشي الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بالعاصمة كابول، والذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغاني المرافق للقافلة.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية- عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسر الضحايا.

وأكدت مصر على وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

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