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صور..حكم عرفي بتغريم أسرة نصف مليون جنيه "دية قتيل"في كفر الشيخ

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صور..حكم عرفي بتغريم أسرة نصف مليون جنيه "دية قتيل"في كفر الشيخ صور..حكم عرفي بتغريم أسرة نصف مليون جنيه "دية قتيل"في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:10 م السبت 13 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت لجنة أحكام عرفية في كفر الشيخ، اليوم السبت، تغريم أسرة مبلغ نصف مليون جنيه، دية طفل أقل من 18 عامًا، توفي خلال مشاجرة في قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق.

وشُكلت لجنة الأحكام العرفية، من السيد عبدالخاطر، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من جلال الحمراوي، وأحمد الجمل، ومحمد المسيري، ومحمد السعيد عبيدي، ومحمد شلبي، وذلك لإنهاء الخلاف بين عائلتي السبعاوي، ومسعود، طرف أول إبراهيم مسعود، وطرف ثان عبدالصمد السبعاوي، بسبب مقتل نجل الطرف الأول، على يد نجل الطرف الثاني، خلال تعدي المتهم على المجني عليه في مشاجرة.

كما قررت اللجنة خلال الجلسة التي انعقدت في مقر عمدية قرية جماجمون، بمنزل محمد فتحي سليم، عمدة القرية، بالتنازل عن القضايا، والشكاوى المرفوعة ضد أي طرف، بعد قبول مبلغ الدية، وعدم تعرض الطرف الثاني للطرف الأول حتى ولو بالقول، أو اللفظ.

وتضمن قرار اللجنة العرفية منح الطرف الثاني مهلة 3 أشهر، من أجل سداد الدية التي أقرتها على الطرف الثاني، وفي حالة انقضاء الفترة المحددة على الطرف الثاني، وعدم تسديد مبلغ الدية فسوف يجرى تهجيره، وأفراد أسرته من القرية، وتحديد مبلغ مليون جنيه شرطًا جزائيًا لغير الملتزم بقرارات اللجنة من الطرفين.

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