إصابة 14 شخصًا في حادث سير بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 14 شخصّا بإصابات بالغة، إثر استقلالهم سيارة وانقلابها على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا. اليوم السبت، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام 2318، ما أسفر عن إصابة 14 من مستقليها، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة.