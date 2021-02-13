بمناسبة "الفلانتين".. توزيع الورود على نزلاء دور المسنين في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، زيارة، اليوم السبت، لدار مسنين مدينة بورفؤاد، للاحتفال بعيد الحب مع نزلاء الدار.

وقدم أعضاء المجلس الورود لنزلاء الدار، وتبادلوا معهم أطراف الحديث في ظل أجواء من المرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه النزلاء، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشار محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لمؤسسات رعاية الأطفال ودور المسنين، في إطار إيمان المجلس بأهمية المشاركة في تنمية وخدمة المجتمع، لافتًا إلى أنه جرى اختيار زيارة دار المسنين من أعضاء المجلس ببورسعيد لقضاء عيد الحب معهم، تقديرًا لهم ولعطائهم على مر السنوات الماضية، والتأكيد على حبهم لهم.

وأكد على أنه جرى مناقشة احتياجات الدار مع القائمين عليه، خاصة ما يتعلق بأعمال الصيانة واحتياجات النزلاء، وسيجرى تلبيتها تباعًا خلال الأسبوع الجاري، مضيفا:"هذا أقل ما نقدمه لأمهاتنا وأبائنا من نزلاء الدار".