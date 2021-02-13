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صور.. انطلاق حملة وزارة الأثار لصيانة التماثيل في شوارع أسوان

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صور.. انطلاق حملة وزارة الأثار لصيانة التماثيل في شوارع أسوان صور.. انطلاق حملة وزارة الأثار لصيانة التماثيل في شوارع أسوان

مصراوي Masrawy

09:54 م السبت 13 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

بدأت اليوم السبت، الحملة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار، لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية، وذلك بتوجيه من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وتحت إشراف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

قال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن أعمال الحملة بدأت اليوم فى محافظة أسوان، وقام فريق عمل متخصص من ترميم آثار أسوان والنوبة، بإجراء أعمال النظافة والصيانة لأهم التماثيل الموجودة بميادين وشوارع مدينة أسوان، ومنها تمثال الأديب عباس محمود العقاد، وتمثال الطبيب العالمي الدكتور مجدى يعقوب، وسيقوم فريق الترميم بصيانة وترميم جميع التماثيل الموجودة فى مراكز ومدن محافظة أسوان الخمسة .

وأضاف أن الحملة تأتى في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين .

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