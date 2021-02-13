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بسبب أطفالها.. انتحار ربة منزل بـ"سم الفئران" في قليوب

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بسبب أطفالها.. انتحار ربة منزل بـ"سم الفئران" في قليوب بسبب أطفالها.. انتحار ربة منزل بـ"سم الفئران" في قليوب

مصراوي Masrawy

09:43 م السبت 13 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين'

شهدت مدينة قليوب حادثا مأساويا، بعد انتحار ربة منزل بسم الفئران، لخلافات زوجية مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها، بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب، جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بانتحار ربة منزل بسم الفئران بقليوب.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قليوب، أن المجني عليها تدعى "إيمان.ف.أ" ربة منزل، 34 عاما، حيث كانت متزوجة من شخص آخر بمدينة المنصورة، وانفصلت عنه، وتزوجت بأخر من مدينة قليوب منذ ثلاثة شهور، وحصلت على أحكام قضائية ضد طليقها لضم أولادها الصغار لحضانتها، ولكنه رفض، ولم تتمكن من تنفيذ الأحكام ، هو الأمر الذي أثر على نفسيتها ودفعها للانتحار.

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