بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب ٩ أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم في سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بيجو عند الكيلو ٦٠ على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.

تبين من التحريات إصابة: "محمد. ع" 62 عامًا، "حسنة. ع" 60 عامًا، "شريف. ص" 36 عامًا، "مصطفى. أ" 33 عامًا، "هبة. ص" 33 عامًا، "خديجة. ص" 28 عامًا، "بسملة. م" ٩ أعوام، "لمار. م" ٦ أعوام، "أحمد. م" ٣ أعوام، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.