2600 عملية جراحية في "سوهاج الجامعي" ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، عدد العمليات الجراحية التي نفذتها المستشفى الجامعي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، والتي بلغت 2677 عملية جراحية دقيقة، بتكلفة ٤٥ مليون جنيه.

وخلال السطور التالية عدد العمليات وتكلفتها في كل تخصص على حدة، إضافة إلى التكلفة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ المبادرة.

المرحلة الأولى:

بدأت في الأول من شهر أغسطس 2018 و حتى 31 من شهر ديسمبر من نفس العام، ونُفذ فيها ٤٠٣ تدخل جراحي دقيق بتكلفة ١١ مليون و400 ألف جنيه، إذ جرى إجراء 344 عملية قسطرة القلب بتكلفة ٥ مليون جنيه، و43 عملية زراعة قوقعة بتكلفة ٥ مليون و٦٠٠ ألف جنيه، و16 عملية قلب مفتوح بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيه.

المرحلة الثانية:

بدأت في الأول من شهر يناير 2019 حتى 31 من شهر يناير 2021، ونُفذ خلالها 2274 عملية جراحية، بتكلفة 33 مليون و٥٥٠ ألف جنيه، إذ جرى إجراء 986 عملية جراحة عيون بتكلفة ٤ مليون جنيه، و924 قسطرة قلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه، و133 عملية جراحة مخ وأعصاب بتكلفة مليون و ٣٠٠ ألف جنيه.

كما جرى زراعة 99 قوقعة بتكلفة ١٣ مليون جنيه، و66 عملية قلب مفتوح بتكلفة ٣ مليون و٣٠٠ ألف جنيه، و48 عملية عظام بتكلفة مليون و ٧٠٠ ألف جنيه، و16 عملية جراحة أورام بتكلفة ١٥٠ ألف جنيه، وعمليات زراعة كلى بتكلفة ١٠٠ ألف جنيه.