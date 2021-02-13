صور.. فحص 274 حالة خلال قافلة طبية مجانية في أودية جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادي الحسوة "١" التابع لمدينة أبورديس الثلاثاء المقبل.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم، إن القافلة تنطلق بوادي الحسوة "١" والمناطق المجاورة له خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٦ و١٧ فبراير الجاري، وذلك لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج لأهالي الوادي والتجمعات البدوية المجاورة له بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تتضمن 8 تخصصات طبية مختلفة، منها الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم أسره، إضافة إلى معمل وصيدلية لصرف الدواء.

وأشار إلى أن القافلة التي توجهت إلى وديان مكتب والندية التابعين لمدينة أبورديس، أنهت أعمالها اليوم بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 274 حالة مرضية مختلفة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانًا، إضافة إلى تحويل 4 حالات لمستشفى أبورديس المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة .

وأكد أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، والتي تهدف إلى توقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا .