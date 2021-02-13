مطرانية المنيا للكاثوليك تستأنف أنشطتها: "لاحظنا تناقص عدد مصابي كورونا"

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أعلنت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران كاثوليك المنيا، اليوم السبت، استئناف الأنشطة الكنسية "مدارس الأحد" نظرًا لانخفاض أعداد إصابات فيروس "كورونا" المُستجد "كوفيد 19".

وقالت المطرانية في بيان لها: "لوحظ في الفترة الأخيرة انخفاض نسبة المصابين بوباء كورونا، ورغبة منا في عدم انقطاع أبناء كنيستنا وخاصة الشباب والأطفال، عن ممارسة الأنشطة والاجتماعات الروحية لفترة طويلة، مما قد يكون له التأثير السلبي مع طول المدة علي حياتهم الروحية.

وتابع البيان:" تزامنًا مع عودة ابنائنا إلى المدارس فقد قررنا عودة الأنشطة ومدارس الأحد والخدمات الروحية المختلفة مع المحافظة علي اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك ابتداء من الإثنين 15 فبراير الجاري".

واختتم بيان مطرانية المنيا، بأن يستمر العمل بهذا النظام حتي يُعاد تقييم الوضع في ضوء المستجدات.

يشار إلى أن الكنائس الأرثوذكسية التابعة لمطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الارثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، طبقت في نهاية شهر يناير الماضي قرار المطرانية بشأن القداسات والصلوات في الكنائس التابعة للمطرانية، في الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا" بإلغاء صلوات قداسات الجمعة.

وكانت المطرانية قررت إلغاء القداسات والصلوات يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، على أن تستمر القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والأحد.