تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 21 سفينة حاويات وبضائع، اليوم السبت، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، واستمرار عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 12070 طن فوسفات، و8400 طن يوريا و2650 طن رمل.

أضاف المركز، أن حركة الوارد شملت 15260 طن ذرة و7350 طن خردة و1385 طن خشب زان و8500 طن كسب صويا، فضلا عن 1100 طن صودا و6538 طن سكر و14924 طن قمح، و200 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69491 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 36937 طنا.