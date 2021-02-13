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"متحللة".. العثور على جثة ميكانيكي داخل مسكنه بسوهاج

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"متحللة".. العثور على جثة ميكانيكي داخل مسكنه بسوهاج "متحللة".. العثور على جثة ميكانيكي داخل مسكنه بسوهاج

مصراوي Masrawy

06:39 م السبت 13 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها، اليوم السبت، لكشف غموض العثور على جثة ميكانيكي متعفنة داخل مسكنه، بمركز البلينا جنوبي المحافظة.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من "مينا. ج" 27 عامًا ميكانيكي يقيم دائرة المركز بالعثور على شقيقه "بيشوي" 24 عامًا ميكانيكي جثة هامدة في حالة تحلل رمي داخل مسكنه.

وأفاد المُبلغ أن شقيقه المذكور يعيش بمفرده في شقة سكنية بذات الناحية، ويعاني من مرض السكر، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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