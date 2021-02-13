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صور.. إصابة رئيس مركز الفرافرة في حادث إنقلاب سيارة بالوادي الجديد

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صور.. إصابة رئيس مركز الفرافرة في حادث إنقلاب سيارة بالوادي الجديد صور.. إصابة رئيس مركز الفرافرة في حادث إنقلاب سيارة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:36 م السبت 13 فبراير 2021

الوادي الجديد : محمد الباريسي:

أصيب يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في حادث إنقلاب سيارة نقل "دبل كابينة" تابعة للوحدة المحلية لمركز الفرافرة، في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رئيس مركز الفرافرة في حادث مروري على طريق "الفرافرة - الداخلة"، لمستشفى الداخلة العام.

وبعد الفحص، تبين إصابة رئيس المركز بكدمات وسحجات وجروح خفيفة، وجاري إتخاذ اللإزم، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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