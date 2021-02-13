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صور.. زيارة شباب بورسعيد للمشروعات السكنية والتنموية

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صور.. زيارة شباب بورسعيد للمشروعات السكنية والتنموية صور.. زيارة شباب بورسعيد للمشروعات السكنية والتنموية

مصراوي Masrawy

05:33 م السبت 13 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، جولة ميدانية، اليوم السبت، لعدد من شباب الأحزاب، ومديرية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، لزيارة المشروعات السكنية والتنموية الجديدة.

وشملت الجولة المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، وأبراج الحاسب الألي، والحى الإماراتي، والإسكان التعاوني، وميناء بورسعيد البري.

ورافق الشباب مختصين عن مشروعات الإسكان بالمحافظة، لعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى مجال الإسكان خلال السنوات الـ 6 سنوات الماضية.

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