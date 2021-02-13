صور.. توصيل الصرف الصحي للمنازل في محيط معبد المدامود في الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

تفقد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر ،اليوم السبت، أعمال محطة الرفع الخاصة بالمدامود العجوز، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المركز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات القومية.

وقال الهوارى أنه جارى العمل في خطوط الطرد وبدء أعمال التوصيلات المنزلية داخل نطاق المنطقة الخاصة بجوار معبد المدامود والنجوع المجاورة للمعبد .

رافق الهوارى خلال جولته: يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي، و ماجد أحمد مدير معبد المدامود .