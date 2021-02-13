ضحايا "جواهرجي قليوب": المتهم عرض "التفاوض على مليون ونصف"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف "محمد الجهيني"، المستشار القانوني والمحامي لأكبر مجموعة من ضحايا مستريح قليوب، والمحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من ضحاياه والذين يبلغون 40 شخصا في المحاضر الرسمية، أن المتهم أوهم ضحاياه بتوظيف أموالهم في تجارة الذهب.

وأضاف أن المستريح يحاول التفاوض مع الضحايا لإعطائهم نصف ما لهم، مشيرا أن المستريح جمع من موكليه "الضحايا" ذهب وأموال بالملايين قدرت حتى الأن بـ3 ملايين جنيه بفوائد تراوحت مابين 17% إلى 30% حسب المبلغ والاتفاق بين المتهم والضحية.

كان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين، يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية ، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجى، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب، مقبال أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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