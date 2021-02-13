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بدعم من وزير الرياضة.. برنامج الابتعاث يعلن إقامة كأس الأبطال الدولية

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بدعم من وزير الرياضة.. برنامج الابتعاث يعلن إقامة كأس الأبطال الدولية بدعم من وزير الرياضة.. برنامج الابتعاث يعلن إقامة كأس الأبطال الدولية
بمشاركة 8 أندية إسبانية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 أبريل المقبلين

بدعم من وزير الرياضة.. برنامج الابتعاث يعلن إقامة كأس الأبطال الدولية

بتوجيه ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، يعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، إقامة بطولة كأس الأبطال الدولية للأعمار من 18 إلى 20 عامًا في نسختها الأولى، والتي ستقام في مدن سالو ومدريد وتاراغونا الإسبانية، بمشاركة 8 أندية إسبانية: برشلونة، أتلتيكو مدريد، فالنسيا، ألميريا، ناستيك دي تاراغونا، ريال سرقسطة کورنيا، ورايو ماخاداهوندا، بالإضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.
وتقام البطولة بنظام المجموعات خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 أبريل المقبلين، بهدف تطوير وصقل مواهب لاعبي برنامج الابتعاث وإدخالهم في المنافسة مع الفرق الإسبانية.
ويحتضن ملعب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد المباراة الافتتاحية، بالإضافة إلى ملعب البرنامج في مدينة سالو وملعب نيوإستادي بمدينة تاراغونا، عددًا من مباريات البطولة.
من جهته، قدم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم شكره وتقديره لوزير الرياضة، على دعمه المستمر، مؤكدًا أن البطولة تعد من أهداف البرنامج من أجل خوض منافسات على مستوى عالٍ تفيد اللاعبين، وأن العمل عليها كان منذ وقت مبكر، إلا أن جائحة المستجد تسببت في تأجيلها الأكثر من مرة، نظير الاحترازات الكبيرة في إسبانيا وفترات الحجر المتقطعة.

وأضاف طاشكندي: "شاركنا بفريقين لضمان استفادة جميع لاعبي البرنامج، وهذا بلا شك سيعود بالنفع الكبير من خلال الاحتكاك بلاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على المنافسة، ولديهم مستويات عالية، بالإضافة إلى مشاهدتهم من قبل كشافي ومدربي الأندية المشاركة والاطلاع على مستوياتهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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