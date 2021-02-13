"الصحة" تبدأ في استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في أعمال حج 1442هـ

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لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة والمدينة

بدأت وزارة الصحة في استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في أعمال موسم الحج المقبل.

يأتي ذلك في إطار تأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442.

وطلبت الوزارة تشكيل لجنة في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية برئاسة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة والرئيس التنفيذي للتجمع؛ لاختيار وترشيح القوى العاملة المطلوبة للمشاركة بموسم الحج هذا العام.

وتكون هذه اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يتعلق بتأمين أعداد وفئات القوى العاملة المطلوبة منها للمشاركة، ومستوى كفاءتهم، وصحة بياناتهم، وعلى اللجنة مراعاة تزويد الإدارة العامة للحج والعمرة بديوان الوزارة بأسماء أعضاء لجنة القوى العاملة بالمديريات والتجمعات الصحية ووسائل التواصل معهم؛ وذلك خلال 15 يومًا من تاريخه.

وتلتزم لجنة القوى العاملة بكل مديرية وتجمع صحي بتأمين أعداد وتخصصات القوى العاملة المطلوبة منها لكل فئة ولها الصلاحية في فرز جميع الطلبات بالتنسيق مع جهة عمل كل مرشح، وستتم دراسة ومراجعة الأسماء المرفوعة من مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية من قِبَل لجنة القوى العاملة بالإدارة العامة للحج والعمرة، لتقدير الأعداد والتخصصات المطلوبة من كل مديرية وتجمع صحي حسب الاحتياج ومصلحة العمل، وإعادة تحديث بيان المرشحين بالتنسيق مع كل مديرية وتجمع صحي إن لزم الأمر.

وشددت وزارة الصحة على أنه سيتم قبول طلبات الترشيح المرفوعة من لجنة القوى العاملة بالمديرية أو التجمع الصحي فقط، ولن تُقبل أي استمارة مشاركة تُرفع مباشرة إلى الإدارة العامة للحج والعمرة؛ باستثناء مرشحي اللجان الإشرافية من موظفي الوزارة، مع التأكد من تعبئة كافة حقول استمارة الترشيح بالمعلومات المطلوبة بكل دقة من قِبَل المرشح نفسه، وأخذ توقيعه بالموافقة، ومن ثم اعتمادها من قِبَل المسؤول في موقع عمل المرشح، أما بالنسبة لفئة التمريض، فيجب اعتماد الاستمارة من قِبَل رئيس أو رئيسة التمريض بالمرفق الصحي، مع مشاركة إدارة التمريض بالمديرية والتجمع الصحي في تسجيل بيانات جميع المرشحين من فئة التمريض، مؤكدة ضرورة إرفاق مشهد مع استمارة الترشيح من جهة عمل المرشح لفئة (الأطباء- الممرضين- الفنيين) تفيد بطبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه، وتتم مطابقتها من قِبَل اللجنة المختصة في المديرية أو التجمع الصحي، وتعتبر من ضمن المتطلبات الأساسية لقبول المرشحين؛ على أن تعطى الأولوية للقوى العاملة الداعمة من خارج الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة لمن سبق لهم المشاركة في أعمال الحج خلال الأعوام الماضية وليس عليهم ملاحظات، مع مراعاة أن تكون القوى العاملة المرشحة لأول مرة من الكفاءات والخبرات المميزة.

وتلتزم كل مديرية أو تجمع صحي بترشيح فئة التمريض، ممن لديهم الخبرة العملية الفعلية في الأقسام التالية (الطوارئ- العمليات- العناية المركزة- الأقسام الداخلية)؛ وفقًا للأعداد والفئات المطلوبة حسب موافقة الإدارة العامة للحج والعمرة.

وطلبت وزارة الصحة، تأجيل إجازة المتعاقد المرشح؛ للمشاركة خلال موسم الحج أو المدرج اسمه على قائمة الاحتياط اعتبارًا من تاريخ 20/ 11/ 1442 إلى 20/ 12/ 1442، إلى ما بعد انتهاء موسم الحج، مع عدم ترشيح المتعاقد الذي تتوافق إجازته السنوية بعد تأجيلها إلى الحد الأقصى مع فترة المشاركة في الحج المشار إليها، مع إلزام جميع المرشحين من الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة ومن لهم علاقة مباشرة بالمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية لفيروس كورونا المستجد والحصول على شهادة (البكسل BICSL) من مناطقهم قبل الحضور؛ للمشاركة في موسم الحج وأي اشتراطات أخرى يتم استحداثها وفقًا لمصلحة العمل.

وأوضحت الوزارة أن كل مَن تم ترشيحه من قِبَل اللجان يُعتبر مرشحًا للعمل في موسم الحج لهذا العام في أي موقع بمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة أو منافذ دخول الحجاج، ضمن القوى العاملة الأساسية أو القوى العاملة الاحتياطية؛ على أن يتم إبلاغه رسميًّا عند ترشيحه؛ بما يؤكد علمه المسبق بذلك، والاحتفاظ بهذا الإجراء لدى الإدارة العامة للحج والعمرة بديوان الوزارة ولجان القوى العاملة في المديرية والتجمع الصحي للرجوع إليه عند الحاجة.