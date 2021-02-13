قطة تتسبب في حريق وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في إيران

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مصراوي Masrawy

طهران - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، أن قطة تسببت في اندلاع حريق هائل بمحطة كهرباء في جنوب إيران.

دخلت القطة إلى محطة الكهرباء الواقعة في جزيرة خارج خلال الليلة الماضية وشقت طريقها إلى منطقة صندوق الأمان.

وتسبب هذا نوعًا ما في حدوث ماس كهربائي وحريق في كابل ليتطور في النهاية إلى حريق كبير، بحسب التقارير التي نقلت عن مصادر محلية.

ونفقت القطة بين ألسنة اللهب.

وأخيرًا تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران ولكن تحتم إغلاق محطة الكهرباء لعدة ساعات، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن عشرة آلاف شخص يقطنون الجزيرة الواقعة في الخليج.