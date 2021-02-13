نائب وزير التعليم: المرحلة المقبلة تحتاج لتطوير قدرات المعلم

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اليوم السبت، إن المرحلة المقبلة تحتاج تطويرًا من المعلم لذاته وقدراته.

وأكد خلال لقاءه بقيادات التعليم بالمدرسة اليونانية الحديثة الخاصة بمحافظة بورسعيد بحضور دكتور نبوي باهي، وكيل الوزارة ببورسعيد، على أهمية التعليم عن بعد وظهور الحاجة إلى أساليب تعليمية جديدة لتواكب الظروف الراهنة التى يشهدها العالم.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وفرت بنك المعرفة المصري والمنصات التعليمية المتنوعة، وطورت من طرق تقييم الطلاب، لذا يتحتم على المعلم السعى إلى تنمية مهاراته ومهنيته المستدامة عن طريق برامج التدريب الوزارية، مشددا على أن دور الموجهين أكبر من كونه عمل إداري، وأن دورهم الأساسي يتجلى في تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم والإرتقاء بمستوى أدائهم، وتبادل الخبرات بالتنسيق مع الإدارات المعنية والمدارس مع مراعاة مكان وتوقيت التدريب والظروف الإستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.