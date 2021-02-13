بالصور.. الإسكندرية تحتفي بـ"بيج رامي" في انطلاق بطولة Street workout

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

شارك البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" الفائز ببطولة مستر أوليمبيا 2020، في انطلاق بطولة الإسكندرية لرياضة "Street Workout" التي ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع، اليوم السبت، داخل المدينة الشبابية بأبي قير، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستقبل الشباب المشاركين بالفعالية "بيج رامي" بصيحات التشجيع والتهنئة على الإنجاز الذي حققه كأول مصري يفوز بأكبر بطولة دولية للمحترفين في كمال الأجسام، فيما تلقى البطل تكريمًا من اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الأبطال الأولمبيين المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021، إلى جانب عدد من الشباب المهتمين برياضة الشارع، بمشاركة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ويشارك في البطولة 20 لاعبًا، هم كل من "مازن أحمد السيد، أحمد محمود حلمي، أحمد عصام الدين، محمد ممدوح، مهند محمد خالد، محمود محمد مرسال، أحمد محمد صادق، محمد سعد إبراهيم، عمرو إبراهيم حسني، عادل محمود حسن، حامد صبحي الابراشى، يوسف هيثم عبدالسلام، أحمد محمد الشناوي، عمرو خالد أحمد، محمد مكاوي، أحمد إبراهيم بدران، علي أحمد علي، عمر كمال، محمد أبو زيد".