تنظيم داعش: مفجّرً انتحاريّ يقتل نفسه وعشرين من زملائه

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مصراوي Masrawy

بغداد- (بي بي سي):

قتل مفجّرً انتحاريّ من تنظيم داعش الإرهابي نفسه، وواحدا وعشرين من زملائه، بعد تفجيره سيارة مفخّخة في شمال العراق .

لا تعرف حقيقة الأسباب التي أدت إلى انفجار السيارة، لكن المسؤول العسكري في منطقة "سامراء" شمالي البلاد، قال إنه يعتقد أن المفجّر الانتحاري قد ضغط على بوق السيارة ليودّع زملاءه ناسيا أن بوق السيّارة موصّل بالقنبلة.

وكان الجيش العراقي قد كثّف من عملياته ضد التنظيم هذا الشهر بعد هجوم انتحاريّ مزدوج في بغداد، أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثين شخصا.