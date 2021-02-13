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حملة تموينية على الأسواق والمخابز غرب الأقصر

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حملة تموينية على الأسواق والمخابز غرب الأقصر حملة تموينية على الأسواق والمخابز غرب الأقصر

مصراوي Masrawy

03:28 م السبت 13 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بمدينة القرنة غرب المحافظة، لتحقيق الانضباط في الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالفة تموينية متنوعة من بينها ضبط ٨ مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و ٦ مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في مجال السوبرماركت، و ٣ مخالفات عدم ممارسة النشاط خلال ساعات العمل لمستودعات البوتاجاز بناحية القرنة، و ٣ مخالفات عدم إعلان عن سعر أسطوانة البوتاجاز المدعمة، و ٥ مخالفات عدم الإعلان عن الشحوم والزيوت بمحطات خدمة تموين السيارات بناحية القرنة.

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